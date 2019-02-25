Babasını öldüren sanığa müebbet hapis

Antalya'da babasını darbederek öldürdüğü iddia edilen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Doğru (37), kardeşleri ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında, ailevi nedenlerden çıkan tartışma sırasında sanığın öfkeye kapılarak babasını vurarak ve itekleyerek yere düşürdüğü belirtildi.

Sanığın, yere düşen babasını defalarca tekmeleyerek hareketsiz kalıncaya kadar darbettiği ve darbelerin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Mütalaada, sanığın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Süleyman Doğru, esas hakkındaki savunmasında, olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı belirtilen "Kusursuz bir cinayet", "Şimdiden hazırlanın", "Olacaklardan ben sorumlu değilim, her şeye son vereceğim" paylaşımlarının cinayetle ilgili olmadığını iddia etti.

Doğru, söz konusu paylaşımların dinlediği radyo tiyatrosundan alıntılar olduğunu savundu.

Kendisine komplo kurulduğunu ileri süren sanık, babasının öldürülme saatinde evde bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinde Hüseyin Doğru'yu (60) 14 Ağustos 2018'de darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan oğlu Süleyman Doğru tutuklanmıştı.

