Babasını öldüren sanık: "Babama ’Beni evlendir’ dedim, bana "Sen delisin’ dedi, orada film koptu"

Antalya’da babasını öldürüp annesini de bıçakla ağır yaraladıktan sonra polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilip tutuklanan şizofren hastasının duruşması yapıldı. Katil zanlısı Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada olay günü babasına kendisini evlendirmesini söylediğini belirterek, "Bana ’Sen delisin’ dedi. Orada film koptu. Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi sırasında öğrendim. Anneme saldırdığım anları hiç hatırlamıyorum" dedi.

Örnek Mahallesi’nde annesi ve babasıyla birlikte yaşayan ve şizofreni hastası olduğu bildirilen Erdal Kuran, 17 Mart 2020 sabahı 09.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sırasında babası İsmail Kuran’ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine Kuran’ı da yaraladıktan sonra üzerinde kanlı eşofman ve elinde bıçakla sokağa çıkarak "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edilirken, ağır yaralanan anne Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak hastaneye götürüldü.

Polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Elinde bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan iznin ardından polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ambulansa polis ve sağlık görevlileri tarafından güçlükle bindirilen Erdal Kuran, Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisinin ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen Erdal Kuran, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Erdal Kuran, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir süre Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gördü. Şizofreni raporu verildi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının Erdal Kuran hakkında babası İsmail Kuran’a karşı ‘üst soydan birine karşı kasten öldürme’, annesi Emine Kuran’a karşı ‘üst soydan birini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianamede ayrıca sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden ‘şizofreni’ hastası olduğunu yönünde rapor verildiği belirtildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Erdal Kuran’ın yargılamasına başlandı. Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, annesi, kardeşleri ve avukatı salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti sırasında sanık Erdal Kuran, mahkeme başkanının ‘gelirin ne kadar’ sorusuna, “Benim hiçbir gelirim yok, ben çalışmıyorum. Bana annem babam bakıyor” şeklinde cevap verdi. Mahkemedeki ifadesinde olayı hiç hatırlamadığını belirten Erdal Kuran, “Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi sırasında bana telefondan gösterdikleri zaman öğrendim. O zamana kadar yaşıyor sanıyordum” dedi.

"Babama ’Beni evlendir’ dedim, bana ’Ser delisin’ dedi"

Mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorması üzerine Erdal Kuran, “Olay günü benim kaldığım 3. kattaki daireye babam geldi. Kendisine ‘Bana sen bakıyorsun, beni evlendir’ dedim. O da bana ‘Sen delisin’ dedi. Orada film koptu. Tartışırken bana sopayla saldırdı. Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Mahkeme başkanının ‘annene neden saldırdın’ şeklindeki sorusuna ise “Anneme saldırdığımı hatırlamıyorum, ne diyebilirim ki? Ben 1987’den beri ilaç kullanıyorum. Birçok kere intihar girişiminde bulundum” diye cevap verdi. Anne: "Eve gelirse bakamam"

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta duramadığı için oturarak ifadesini veren anne Emine Kuran oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek, “O gün eşim, oğlum ve ben, üçümüz evdeydik. Sesler geldi, ben gördüğümde babasının boğazını sıkıyordu. Onu yatırdı, öldürdü. Bu sırada ben bir merdivene gidip bağırıyordum, bir yanlarına gidiyordum. Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti” dedi.

Anne Emine Kuran gözyaşlarıyla verdiği ifadesini şöyle sürdürdü:

“Bu benim evladım. Benim belimde platin var. O orada kalsın, orada olursa bakarım. Ama eve gelirse bakamam. Oğlumu önce Allaha sonra devlete emanet ediyorum”

Erdal Kuran’ın kız kardeşi Emel, ağlayarak abisinden şikayetçi olduğunu belirtip, “Ben gittiğimde babam ölmüştü. Annem yaralıydı, merdivendeydi. Ben kardeşimi önce Allah’a sonra size emanet ediyorum.”

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, sanık Erdal Kuran hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesinin kararının beklenmesine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Duruşmanın ardından çocuklarının arasında güçlükle ayakta durabilen ve topallayarak adliyeden çıkan anne Emine Kuran, oğlunun kendilerine sürekli eziyet ettiğini belirterek, serbest kalması durumunda ona tek başına bakma imkanı olmadığını söyledi. Oğlunun gerek ailesinin gerekse toplumun güvenliği için hastanede kalması gerektiğini belirten Kuran, “Her yanım sakat benim, nasıl bakacağım ben. Evvela Allah’a emanet ediyorum. Sonra da devletimize. Biz her şeyiyle ilgileneceğiz. Ama onu alamayız” dedi. Emine Kuran, oğlunun daha önce de intihar girişimi dahil birçok olay yaşadığını söyledi.

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