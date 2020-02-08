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Babasını öldüren Ukraynalı genç: Şeytan gibi bir şeydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 12:02 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, birlikte tatil yaptığı babası Yurii Darmenko'yu (80) otel odasında başını duvara vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ukraynalı Maksym Darmenko (24) ifadesinde, "O an babam, sanki babam değildi, şeytan gibi bir şeydi. Babamı öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum" dedi.

Babasını öldüren Ukraynalı genç: Şeytan gibi bir şeydi

Ukrayna'dan tatil için Alanya'nın İncekum Mahallesi'ne gelen Yurii Darmenko ve oğlu Maksym Darmenko otele yerleşti. Baba- oğul arasında 18 Haziran 2019 gecesi saat 01.00 sıralarında, tartışma çıktı. Maksym Darmenko, babasını dövmeye başladı. Darmenko, babasının başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko'nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma Yurii Darmenko'nun cansız bedenini buldu. Maksym Darmenko ise gözaltına alındı.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Maksym Darmenko, adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince tutuklanan Darmenko, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dünkü duruşmasında tutuklu sanık Maksy Darmenko ile avukatı hazır bulundu. Tercüman aracılığıyla ifade veren Maksym Darmenko, "O an babam, sanki babam değildi, şeytan gibi bir şeydi. İki kişi bana geldi, kadın ve erkek. Onlar çok güçlülerdi. Bana babamın babam olmadığını aslında şeytan olduğunu söyledi ve beni ikna etti. Ben bir ışık gördüm ve ne yapılması gerektiğini anladım. Babamı öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Alanya’da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi

(DHA)

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