Babasını öldürüp, gömmek için kamyonet kasasında sakladı

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA) AKSARAY'da Aziz Candan (30), borcunu öğrenip tepki gösteren babası Ali Candan'ı (50), kız kardeşi Rukiye Candan'ın (28) gözü önünde av tüfeğiyle başından vurup öldürdü. Cesedi gece gömmek için bahçedeki kamyonetin kasasına sakladı. Yakınları kamyonet kasasına malzeme yüklediği sırada cesedi bulmaları üzerine cinayet ortaya çıktı. Aziz Candan da jandarma tarafından gözaltına alındı. Bağlıkaya Beldesi'nde oturan çiftçi Aziz Candan, iddiaya göre evde sabah saatlerinde borcunu öğrenen babası Ali Candan'ın, tepki göstermesi üzerine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Aziz Candan, kız kardeşi Rukiye Candan'ın gözü önünde av tüfeğiyle babası Ali Candan'ın üzerine ateş açtı. Başından yaralanan ve yere yığılan Ali Candan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kız kardeşini ölümle tehdit eden Aziz Candan, babasının cesedini hava karardıktan sonra gömmek için bahçede park halindeki kamyonetin kasasına götürüp sakladı. Gün içinde Ali Candan'ı göremeyen yakınları ise Aziz Candan ve Rukiye Candan'ın çelişkili konuşması üzerine Ali Candan'ı çevrede aradı. Yapılan aramada rağmen izine rastlamadı. Yakınları akşam saatlerinde kamyonete malzeme yüklemek istedi. Bu sırada Ali Candan'ın kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri de Candan'ın öldüğünü belirtti. Olayın ortaya çıkması üzerine Rukiye Candan, babasına, ağabeyinin öldürdüğünü ve kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Aziz Candan ile Rukiye Candan'ı jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Candan'ın cesedi de otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

