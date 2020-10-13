HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasını öldürüp intihar etti

Babasını öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Tunceli’de yaşayan Murat U. isimli genç babasını öldürdükten sonra intihar etti.

Babasını öldürüp intihar etti

Olay, merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat U. (25), babası Hüseyin U.’yu (59) evin içinde av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı Murat U., babasını öldürdükten sonra evlerinin önüne çıkarak av tüfeği ile kendini de vurdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki şahsın da öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Otobüs içindeki yolcular böyle savrulduOtobüs içindeki yolcular böyle savruldu
AÖF duyurdu! Online olacakAÖF duyurdu! Online olacak
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Kocaeli'de korkunç kaza! Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp intihar etti
Sosyal medyadan veda edip canına kıydı
Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik İstinaf'tan flaş karar
Sözcü Gazetesi davasıyla ilgili flaş gelişme
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı
Son dakika Mahmut Şen'in cezası onandı
Mahmut Şen'in cezası onandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.