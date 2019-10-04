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Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

BATMAN'da, sosyal medyadan babası Hamit Dal'ın (55) kayıp olduğunu duyuran Abdurrahman Dal'ın (21), cinayet işlediği ortaya çıktı.

Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, sosyal medyadan babası Hamit Dal'ın (55) kayıp olduğunu duyuran Abdurrahman Dal'ın (21), cinayet işlediği ortaya çıktı. Polise verdiği çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan Abdurrahman Dal, babasını öldürdüğünü, ardından da annesi Ayşe Dal (46) ile cesedi gömdüklerini itiraf etti. Yapılan kazıyla Hamit Dal'ın cesedi bulundu.
Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Dal, 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit Dal'ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe Dal ile polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Dal'ı bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek, Hamit Dal'ın en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, Ayşe Dal, oğlu Abdurrahman Dal ile kızını gözaltına aldı.
Anne ve oğlu, sorgularında Hamit Dal'ı evde öldürüp, Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti.
İtiraf üzerine, bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, Hamit Dal'ın cesedini buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Dal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş

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