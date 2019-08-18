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Babasını öldürüp, yaylaya gömen oğul tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

KONYA'da, 44 gündür kayıp olan babası Hacı Canbaz'ı (55) öldürüp, daha sonra yaylaya gömdüğü ortaya çıkan Yusuf Canbaz (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 44 gündür kayıp olan babası Hacı Canbaz'ı (55) öldürüp, daha sonra yaylaya gömdüğü ortaya çıkan Yusuf Canbaz (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'ndeki Apasaraycık baraj göletinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altındaki 42 FFH 90 plakalı aracı çıkarttı. Aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı Canbaz'a ait olduğu tespit edildi. Hacı Canbaz'ın da suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekiplerince arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamazken, araçta ise Hacı Canbaz'a ait cep telefonu bulundu. BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ Kayıp olan Hacı Canbaz ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Canbaz'ın hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Takibin ardından ekipler Hacı Canbaz'ın oğlu Yusuf Canbaz'ı (19) dün gözaltına aldı. Yusuf Canbaz sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesi'nde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti. Canbaz'ın evinde yapılan aramada ise cinayette kullanılan otomatik av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Yusuf Canbaz'ın gösterdiği yerde Hacı Canbaz'ın cansız bedenine ulaştı. Hacı Canbaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canbaz'ın cenazesi Seydişehir'deki Ilıcalar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Canbaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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