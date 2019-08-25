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Babasını örnek aldı, hurda parçalarından kaplumbağa heykeli yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı babası Mervan Altınorak'ı (50) örnek alan Dilara Altınorak (19), kullandığı hurda malzemelerle 50 kilogram ağırlığında kaplumbağa heykeli yaptı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı babası Mervan Altınorak'ı (50) örnek alan Dilara Altınorak (19), kullandığı hurda malzemelerle 50 kilogram ağırlığında kaplumbağa heykeli yaptı.

Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, uzun zamandır mozaik ve heykel sanatı ile uğraşan babası Mervan Altınorak'ın çalışmalarını yakından takip edip, bazen de yardımcı oldu. Zaman içinde babası gibi sanatçı olmak isteyen Altınorak, hurda malzemeler kullanarak, önce 2 kelebek ve küçük su kaplumbağası yaptı daha sonra da kara kaplumbağası oluşturdu. Kaplumbağayı yapmak için dişli, zincir, vida, buji ve fren balatası dahil yaklaşık 800 parça hurda kullandığını anlatan Dilara Altınorak, "Babamı örnek aldım. Yaptığı çalışmaları yakından takip ettim. Babam gibi bir sanatçı olmak için kolları sıvadım ve 20 günlük çalışma ile kara kaplumbağası yaptım. Şimdi sırada kartal heykeli var ve daha sonra da hurda malzemeleri ile daha farklı eserler yapacağım" diye konuştu.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra hedefinin yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak ve Türkiye'de hurda sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu dile getiren Altınorak, geleceğin heykel sanatçısı olmak istediğini belirtti.

Kızının çalışmasından memnun olduğunu kaydeden babası Mervan Altınorak ise "Dilara sürekli beni izledi ve kısa sürede hurda parçaları ile heykel yapmayı öğrendi. Kaplumbağa heykeli yaparak bir başarıya imza attı, gelecek vadediyor" dedi.

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Babasını örnek aldı, hurda parçalarından kaplumbağa heykeli yaptıBabasını örnek aldı, hurda parçalarından kaplumbağa heykeli yaptı
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