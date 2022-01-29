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Babasını satırla öldürüp 'Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık' demişti! Cezaevinde kalp krizinden öldü

29.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tartıştığı babası Cabbar Kürçe'yi (64) satırla öldüren Sefa Kürçe (39), cezaevinde kalp krizi geçirip öldü. Kürçe, adliyeye sevki sırasında, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" demişti.

Babasını satırla öldürüp 'Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık' demişti! Cezaevinde kalp krizinden öldü

Olay, 14 Kasım 2021 günü saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini yaraladığı için girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sefa Kürçe mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan yaralandı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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"ÖLEK, GİDEK, GERİ GELEK OYUNU OYNADIK"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sefa Kürçe'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürçe, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" dedi. Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2,5 AY SONRA ÖLDÜ

Sefa Kürçe, tutuklu bulunduğu cezaevinde 21 Ocak günü fenalaştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Sefa Kürçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Sefa Kürçe'nin cenazesi, bir gün sonra Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

DHA

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cinayet Adana
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