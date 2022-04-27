Babasını uyurken 9 bıçak darbesiyle öldürmüştü! 15 yaşındaki küçük kızla ilgili flaş gelişme

Kan donduran olay Kayseri'de meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında yaşanan korkunç olayın öncesinde sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu.

UYUYAN BABASINI 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Kızları C.C. ise gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali Ceylan, kanlar içinde kaldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık C.C., beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucu sanık C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimiyle 12 yıla indirdi. Sanık hakkında ‘iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla ceza, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi ailesinin avukatı Cemil Buğra Yakut, sanık C.C.'ye verilen 10 yıl hapis cezası kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Müşteki ailenin avukatı Yakut, sanık hakkında uygulanan haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, cezanın artırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti.

(DHA)

