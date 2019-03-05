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Babasını vurup, teslim oldu; birini vurup vurmadığını bilmediğini söyledi 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

KONYA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş.

Babasını vurup, teslim oldu; birini vurup vurmadığını bilmediğini söyledi 

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş. (29), babası Kadir Ş.'yi (65) tabancayla yaraladıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şahin'in ifadesinde, tabancayla ateş ettiğini, birini vurup, vurmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş., yaşadıkları müstakil evde bilinmeyen nedenle babası Kadir Ş.'nin üzerine ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Sırt ve bacak kısmından yaralanan Kadir Ş., yakınları tarafından çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte Fatih Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Mustafa Ş.'nin, polislere, psikolojisinin bozuk olduğunu, evde ateş ettiğini, ancak birini vurup vurmadığını bilmediğini söylediği belirtildi. Mustafa Ş.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Babasını vurup, teslim oldu; birini vurup vurmadığını bilmediğini söyledi Babasını vurup, teslim oldu; birini vurup vurmadığını bilmediğini söyledi Babasını vurup, teslim oldu; birini vurup vurmadığını bilmediğini söyledi

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