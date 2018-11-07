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Babasını yemeğine tarım ilacı katarak zehirlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Malatya'da geçen ay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mahalle muhtarının kızının, yaptığı yemeğin içine tarım ilacı katarak babasını zehirlediği öne sürüldü - Anne ve babasının tartışması üzerine yemeğe tarım ilacı koyduğunu itiraf eden zanlı, tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yemeğine kattığı tarım ilacıyla mahalle muhtarı babasını zehirleyerek ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Gümüşsu Mahallesi Muhtarı A.K, 7 Ekim'de kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 26 Ekim'de hayatını kaybetti.

A.K'nin ölümünün ardından tedavi gördüğü hastaneden alınan kan örneğinde yapılan inceleme neticesinde gıda zehirlenmesine bağlı bulgulara rastlanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Çevrede inceleme yapan ekipler, ayrıca maktulün yakınlarının ifadelerine başvurdu. Aynı evde yaşayan öz kızı G.K'nin heyecanlı durumu ile çelişkili beyanlarından şüphelenen jandarma ekipleri, zanlıyı çapraz sorguya aldı.

Jandarmadaki işlemleri sırasında şüpheli G.K'nin anne ve babasının tartıştığını, kendisinin ise evde bulunan tarım ilacını yaptığı yemeğin içine katarak babasının zehirlenmesine sebebiyet verdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Jandarma Malatya zehirlenme

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