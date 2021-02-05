HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti

Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti

05.02.2021 00:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da motosikletle kum yığınına çarpan 2 genç ağır yaralanırken, olay yerinde babasının kanlar içinde yatan oğluna ağıtlar yaktığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi Yolu Selime Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Aksaray’da motosikletle kum yığınına çarpan 2 genç ağır yaralanırken, olay yerinde babasının kanlar içinde yatan oğluna ağıtlar yaktığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi Yolu Selime Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle arkadaşı Ömer Varlı (18) ile birlikte trafiğe kapalı yolda seyreden ehliyetsiz sürücü Halil Oskay (17), kullanılmayan yolda bulunan kum yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kum yığınına çakılırken, üzerindeki 2 genç kum yığınının diğer tarafına uçtu.
“Babam kurbanın olayım” diye ağıtlar yaktı
Kullanılmayan yolun hemen yanında bulunan müstakil ikamette oturan ve kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza haberini alan Halil Oskay’ın babası Ali Oskay (48) olay yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında adeta şoka girdi. Gözyaşlarına boğulan baba yerde kanlar içinde yatan oğlunun başınaoturarak, “Babam, babam kurbanın olayım babam. Oğlum kurbanın olayım oğlum” diyerek ağıtlar yaktı. Babanın ağır yaralı oğlunun başında yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından yaralı 2 genç çevrede bulunan vatandaşlarında yardımıyla trafiğe kapalı yoldan sedye ile taşınarak ilçe yoluna indirildi. Ardından ambulanslara bindirilen 2 genç Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Halil Oskay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer yaralı Ömer Varlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümüŞanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

İşkence yapan eşini öldüren Melek İpek: Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat

İşkence yapan eşini öldüren Melek İpek: Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat

Aksaray'da feci kaza! Babasının ağıdı yürek yaktı

Daha 17 yaşındaydı... Babasının ağıdı yürek yaktı

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti

Milli gemi savar füze 'Atmaca' hedefi imha etti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ve turuncu renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ve turuncu renge büründü

Samsun'da koronavirüs aşısı olan 78 yaşındaki kadın aynı gün hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.