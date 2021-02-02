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Babasının altın ve paralarını çaldı

02.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de babasına ait 8 adet Cumhuriyet altını ile 20 bin lira nakit parayı çalan zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Bahçe ilçesi Aşağıarıcaklı köyünde meydana geldi.

Osmaniye’de babasına ait 8 adet Cumhuriyet altını ile 20 bin lira nakit parayı çalan zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bahçe ilçesi Aşağıarıcaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. isimli şahıs biriktirdiği 8 adet Cumhuriyet altını ile 20 bin lira nakit parayı evinde sakladığı yerde bulamadı. Altın ve paralarının çalındığı düşünen adam durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatan OYİT ve JASAT ekipleri hırsızlık olayını M.S. isimli şahsın oğlu Ö.S.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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