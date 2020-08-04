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  4. Babasının annesine uyguladığı şiddeti çekip, sosyal medyada paylaştı

Babasının annesine uyguladığı şiddeti çekip, sosyal medyada paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Hasan E. (46), bir gözünde yüzde 50 görme kaybı olan eşi Sabriye E.'yi çocuklarının gözü önünde tekmeleyerek, dövdü. 4 çocuklu çiftin kızları tarafından çekilerek, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, koca, yerde baygın halde yatan eşine tekme atarken görülürken, 2 küçük kızın babalarına engel olma çabası yer aldı. Sosyal medyada infiale yol açan görüntünün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın takipçisi olduklarını duyurdu.

Babasının annesine uyguladığı şiddeti çekip, sosyal medyada paylaştı

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde yaşandı. 4 kız çocuğu sahibi E. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan E., bir gözünde yüzde 50 görme kaybı bulunan eşi Sabriye E.'ye şiddet uyguladı. Yere düşen kadın, bayıldı. Ancak Hasan E., yerde yatan eşine tekme atmaya devam etti. Bu sırada çığlıklar atan 2 kız çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çocuklardan biri ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabında paylaştı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Sabriye E., kendisine geldikten sonra jandarmaya giderek, eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan koca, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak, büyük tepki toplayınca bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen koca, evden uzaklaştırma verilerek, serbest bırakıldı. Sabriye E. ise 4 kızıyla birlikte baba evine yerleşti.

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BAKAN SELÇUK: DAVA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Bingöl’de engelli kardeşimizin şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden yaraladı. Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz" dedi. (DHA)
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