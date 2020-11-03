Babasının arabasını gizlice alan çocuk sürücü polise çarptı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde babasına ait otomobili gizlice alan çocuk sürücü, dehşet saçtı. Park halindeki araca çarpan çocuk sürücü, kaçmaya çalışırken bir de polisi yaraladı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan Sefa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk yaşta ehliyetsiz sürücü ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İddiaya göre, gizlice babasının aracını alan B.B.Ü. (16), sokak aralarında karşısında polisi görünce idaresindeki 59 KC 884 plakalı araç ile kaçmaya çalıştı. B.B.Ü., o anki panikle park halinde bulunan 59 YB 143 plakalı bir otomobile, ardından onu durdurmaya gelen polis motosikletine çarptı.

1 polis yaralandı

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin üzerinde bulunan 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kazada hafif şekilde yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Sokak arasında kıstırılan otomobildeki çocuk ise polis ekiplerince araçtan indirildi. Olaya ilişkin ehliyetsiz araç kullanmak, kullandırmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 500 lira ceza kesildi. Emniyet ekiplerince çocuk yaştaki sürücü emniyete götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

