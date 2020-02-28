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Babasının ardından oğlunu da şehit verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın dedesi emniyet bekçisi Yaşar Tank’ın da 1977 yılında şehit olduğu ortaya çıktı.

Babasının ardından oğlunu da şehit verdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, 1977 yılında babası emniyet bekçisi Yaşar Tank, sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olan Ahmet Turhan Tank, aradan geçen 43 yıl sonra oğlu Batuhan Tank’ın da şehadet haberi ile sarsıldı.

İdlib’de Esed’e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın (25) Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

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Babası 1977 yılında şehit olan, oğlu da İdlib saldırısında şehit olan Ahmet Turhan Tank’a şehadet haberi Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer tarafından verildi.

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Kaynak: İHA

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Uzman Çavuş Batuhan Tank Yaşar Tank

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