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Babasının beylik tabancasıyla oynarken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 05:32 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de, 12 yaşındaki O.Ö.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de, 12 yaşındaki O.Ö. polis memuru olan babasının beylik tabancası ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Çocuğun ölümü aileye büyük üzüntü yarattı.

Olay akşam saatlerinde Karacahacımusa Mahallesi’nde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.Ö. eşi ile birlikte komşularına oturmaya gitti. Bu sırada evde bulunan oğlu O.Ö. babasının beylik tabancası ile oynarken silah bir anda ateş aldı. Silah sesini duyan komşuları durumu çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başına mermi isabet eden çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun ailesi büyük şok yaşarken, O.Ö.'nün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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