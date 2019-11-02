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Babasının bıçakladığı Behçet, yaşama tutunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

KARAMAN'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan Behçet Taner (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, geçen perşembe gecesi Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan Behçet Taner (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen perşembe gecesi Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. Behçet Taner eve alkollü gelen babası Mustafa Taner'e tepki gösterdi. Baba-oğul arasında çıkan tartışmada baba Mustafa Taner, oğlunu kalbinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Behçet Taner, ihbar üzerine çağrılan ambülansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.Gözaltına alınan baba Mustafa Taner ise 2.52 promil alkollü çıktı. Polisteki ifadesinde, ''Oğlumla alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım'' diyen Mustafa Taner sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Behçet Taner yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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