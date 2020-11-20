HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca kardeşi vurdu

Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca kardeşi vurdu

20.11.2020 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da babasının sabah aracının içinde bıçakla yaraladığı şahıs hastaneden taburcu olduktan sonra bu kez kavgada muhtar olan kardeşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.İlk olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı’nda sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da babasının sabah aracının içinde bıçakla yaraladığı şahıs hastaneden taburcu olduktan sonra bu kez kavgada muhtar olan kardeşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
İlk olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı’nda sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İsmail Ç., oğlu İsmail Ç.’yi (38) aracının içinde bıçakla sol omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan oğul, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kendisini bıçaklayan babasından şikayetçi olduğunu söyleyen İsmail Ç., "Hayvancılık işiyle geçimimi sağlıyorum. Babam geçen yıl 22 büyükbaş hayvanımı sattı, bana parasını vermedi. Yaklaşık 3 hafta önce de bu kez de 105 adet koyunumu sattı, yine parasını vermedi. Kendisinden paramı isteyince benimle kavga etti. Bugün aracımla seyir halindeyken önüme çıkıp durdurup bana aracın içinde bıçakla saldırarak yaraladı" dedi.
Baba İsmail Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yaralı oğlu İsmail Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
İkinci olay ise Tekkeköy ilçe meydanında saat 14.00 sıralarında yaşandı. Hastaneden taburcu olan İsmail Ç. ile Sanayi Mahallesi Muhtarı olan ağabeyi Aydın Ç.(48) arasında kavga çıktı. Kavgada ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Ç. bu kez de sağ bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Muhtar Aydın Ç. ise darp sonucu kafasından yaralandı. Aydın Ç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne, silahlı yaraladığı İsmail Ç. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail Ç. bu kez de ağabeyinin kendisini vurduğunu söyledi. Muhtar Aydın Ç. de kardeşinin kendisine sandalye ile saldırdığını ileri sürdü.
Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın Ç. tedavisinin ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendiMSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Son dakika: PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

Trafikte dehşet anları! Çocuklarının gözleri önünde dövüldü

Çocuklarının gözleri önünde dövüldü: Öleceğimi zannettim

Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.