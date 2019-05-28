Babasının bıçakladığı Yasemin: Başımda oturup sigara içti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kızı Yasemin Soydemir'i (33), 14 bıçak darbesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Adnan S. (61), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Yasemin S., "Babam beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti'' dedi.

Olay, Ocak ayında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan S. ile kızı Yasemin S., para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Adnan S., kendisini kredi çektirerek borçlandığını öne sürdüğü kızı Yasemin'i göğsünden, boynundan ve kalçasından 14 bıçak darbesiyle yaraladı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Yasemin S., Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan S. ise tutuklandı.

'İNSAN KIZINA KIYAR MI?'

Mehmet Adnan S. hakkında Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Mehmet Adnan S., kendisine teyzesinden kalan mirası kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" dedi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yasemin S. ise "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdikleri şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi yine babam ödemişti. Benim 125 bin liralık bir borcum yok. Olay akşamı işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarıya çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum ve arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım ve 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI



