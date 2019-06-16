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Babasının boğazına komando bıçağı sapladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

BOĞAZINA VE SAĞ GÖZÜNE BIÇAK DARBESİ Oğlu Ş.U.

BOĞAZINA VE SAĞ GÖZÜNE BIÇAK DARBESİ
Oğlu Ş.U. tarafından bıçaklanan Ender U.’nun boğazı ve sağ gözü olmak üzere vücudunun farklı yerlerine 8 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Tedavi için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ender U.’nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sağ koluna aldığı bıçak darbesi nedeniyle sinirleri zarar gören Ender U.’nun, Mikro Cerrahi Bölümü'nde tedavi görmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ
Ş.U.’nun polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde, olayı babasının kendisine ve ailesine kötü davrandığı için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ender U.’nun yakınları ise tedavi gördüğü hastanenin önüne geldi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)

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