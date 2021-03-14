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Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü

14.03.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü

Tekirdağ’da babasının cenazesinde fenalaşan 40 yaşındaki Faruk Kozar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Yılmaz Kozar bir süre önce vefat etti.

Tekirdağ’da babasının cenazesinde fenalaşan 40 yaşındaki Faruk Kozar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Yılmaz Kozar bir süre önce vefat etti. Kozar’ın cenaze töreninde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 40 yaşındaki Faruk Kozar birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kozar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kozar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü

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