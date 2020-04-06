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Babasının cenazesini telefondan izleyebildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Rençper'in (86) cenazesine, ölümünden önce yoğun bakımda ziyaretine giden zabıta oğlu katılamadı. Doktorların 'tedbir' amaçlı kendisine evde karantina uygulamasını istediği Adnan Rençper, babasının cenazesini cep telefonundan yapılan görüntülü aramayla izledi.

Babasının cenazesini telefondan izleyebildi

Akyazı ilçesinde yaşayan ve bir süredir hastanede kanser tedavisi gören İbrahim Rençper, dün hayatını kaybetti. Rençper, bugün Akyazı Yuvalak Caddesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

EVDE KARANTİNADA OLAN OĞLU CENAZEYE KATILAMADI

İbrahim Rençper’in Akyazı Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan oğlu Adnan Rençper ise babasının cenazesine katılamadı. Babasını ölmeden önce hastanenin yoğun bakım servisinde ziyaret eden Adnan Rençper'e doktorlar önlem amaçlı, kendisini evinde karantinaya almasını söyledi. Bu nedenle evden çıkmayan Adnan Rençper’e arkadaşları, babasının cenazesini, cep telefonuyla görüntülü arayarak izlettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze sakarya Akyazı

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