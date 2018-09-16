Babasının cesedinin bulunması için yardım istemişti, aracında ölü bulundu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, babası Cevzet Soysal'ın 1998 yılında FETÖ'cü polisler tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürerek, kenti ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cesedinin bulunması için yardım isteyen Mücahid Soysal, aracında başından vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan Soysal, kurtarılamadı. Soysal'ın sosyal medya hesabından olaydan kısa süre önce yaptığı paylaşımda, 'Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin' ifadelerini kullandığı görüldü.

Kuyubaşı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında, minibüste başından silahla vurulduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı kişinin Mücahid Soysal olduğunu belirledi. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mücahid Soysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'SOSYAL MEDYA HESABINDAN HELALLİK İSTEMİŞ'

Olay öncesi Mücahid Soysal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin' ifadelerini kullandığı görüldü.

Mücahid Soysal'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BAKAN SOYLU'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Mücahit Soysal, Ocak 2017 tarihinde Batman'da esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, FETÖ'cü polisler tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdüğü babası Cevzet Soysal'ın cesedinin bulunması için yardım istemişti.

SABRİ UZUN'UN KITABINDA GEÇMİŞTİ

Batman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) çalışırken 9 Kasım 1998'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cevzet Soysal'ın, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un 'İn' isimli kitabındaki FETÖ'cü polisler tarafından öldürüldüğüne ilişkin iddia üzerine oğlu Mücahid Soysal, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Cumhuriyet savcısının gözetiminde Beşiri ilçesinin Kıra Dağı mevkisinde kazı yapılmıştı.

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