Babasının deprem fotoğraflarından oluşan arşivi oğluna emanet

ÖMER ÜRER - Düzce'de 5 yıl önce yaşamını yitiren gazeteci Mehmet Kıdıman'ın, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde çektiği binlerce fotoğraftan oluşan arşivi, o dönemlerde yaşanan acıların ve mucizevi kurtuluşların unutulmaması için ailesi tarafından özenle muhafaza ediliyor.

Merhum gazetecinin oğlu Arif Kıdıman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde Düzce'nin önemli hasar aldığını belirterek, yaşanan acıların en yakın tanıklarının basın mensupları olduğunu söyledi.

Babasının, hasar gören evlerinden kendilerini çıkararak bir çadıra yerleştirdikten sonra eline makinesini alarak çalışmaya başladığını anlatan Kıdıman, "Çektiği fotoğraflar o günlerde çok fazla değer görmüyordu ama şimdi arşiv niteliği kazandı. Bu fotoğrafları çekerken tek bir amacı vardı o da geleceğe ışık tutmak." dedi.

- "Babamın bana bıraktığı en büyük miras"

Kıdıman, amaçlarının depremin acılarını tazelemek değil, geleceğe ışık tutmak olduğunu vurgulayarak, "Fotoğraf sergisi düzenliyoruz. Rahmetli babam hayattayken kendisi düzenliyordu. Bu fotoğraflar, bu arşiv, babamın bana bıraktığı en büyük miras. Ben de elimden geldiği kadar bunlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Ailemle beraber tabii ki. Bunları her 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde Düzce halkımıza, gençlerimize, çocuklarımıza sergi açarak göstermek istiyorum." diye konuştu.