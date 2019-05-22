Babasının emekli maaşıyla geçiniyordu, ev sahibi oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 566 konutun sahipleri, kurayla belirlendi. Kurada ismi çıkanlardan Engize Özbay, babasının emekli maaşıyla geçindiğini belirterek, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TOKİ tarafından merkez Bızmışen Aşağı Holpenk Mahallesi'nde inşa edilecek 566 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Yakup Kılıç Spor Salonu'ndaki kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlardan Engize Özbay, şu an oturduğu evin dayanaksız olduğu için TOKİ'ye başvurduğunu söyledi. Ev sahibi olmaktan mutlu olduğunu anlatan Özbay, "Bu eve çok ihtiyacım vardı. Şu an oturduğum ev yıkılıyor. Yalnız yaşıyorum. Sadece babamdan emekli maaşım var. Bunun dışında herhangi bir gelirim yok. Bu eve çok ihtiyacım vardı" dedi.

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