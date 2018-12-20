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Babasının evini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç.

Babasının evini yaktı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç. (27), eşinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı babasının evini ateşe verdi. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Ç. 2 gün önce, 2 çocuğuyla birlikte babasının evine gelerek, burada yaşamaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç., kimsenin olmadığı sırada 4'üncü kattaki evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Orhan Ç., olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Oğlunun psikolojik sorunlarından dolayı evi yaktığını ifade eden Garip Ç., "Oğlumun sorunları vardı. Ailesinden ayrıldı. İki çocuğuyla iki günden beri bizde kalıyordu. Oğlum yersiz hareketler yapıyordu. Çocuklara 'biz bakarız' diyorduk dinlemiyordu. Tekrar eşiyle barışmak istiyordu. Aramış eşiyle görüşmek istemiş. Ben çocuğumun tedavi görmesini istiyorum. Torunlarımın bakım evine bırakılmasını istiyorum" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
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Babasının evini yaktıBabasının evini yaktıBabasının evini yaktı

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