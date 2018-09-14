HABER

Babasının evini yaktı, sazını elinden bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sahit O.

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sahit O. (53), ablasıyla tartıştıktan sonra babasının evini ateşe verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerine av tüfeğini doğrultarak eve yaklaştırmayan Sahit O., jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Sahit O., evden çıkarken yanına aldığı sazını sağlık kontrolünden geçirilirken bile elinden bırakmadı. Yeşildağ Mahallesi’nde oturan, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sahit O., sabah saatlerinde ablası Şemay O. ile tartıştı. Ablasına kızan Sahit O., oturduğu evin bitişiğinde bulunan iki katlı babasına ait evi ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede evi sardı. Alevler, kendi oturduğu bitişikteki evin çatısına da sıçradı. Evine giren Sahit O., av tüfeğini alıp, yakınlarına doğrulttu, bir iki el de ateş ederek eve yaklaşmalarına izin vermedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerini de binaya yaklaştırmayan Sayit O.'yu jandarma, eylemine son vermesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yangının çevresindeki diğer binalara da sıçrama riski üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Camı kırarak içeri giren ekipler, Sahit O.'yu etkisiz hale getirdi. Sahit O.'nun, evden elindeki sazıyla birlikte çıkması dikkat çekti. Ambulansa alınan Sahit O., Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Sahit O. burada da elindeki sazı bırakmadı. İtfaiye ekipleri, uzun süren çabaların ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

PARTNERKardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!Kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
'Polisim' diyerek 133 bin lira dolandırdı, tutuklandı'Polisim' diyerek 133 bin lira dolandırdı, tutuklandı
Rüşvetle kayıt dışı kürtaj yaptığı ileri sürülen doktor tutuklandıRüşvetle kayıt dışı kürtaj yaptığı ileri sürülen doktor tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.