Babasının evini yaktı, sazını elinden bırakmadı

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sahit O. (53), ablasıyla tartıştıktan sonra babasının evini ateşe verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerine av tüfeğini doğrultarak eve yaklaştırmayan Sahit O., jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Sahit O., evden çıkarken yanına aldığı sazını sağlık kontrolünden geçirilirken bile elinden bırakmadı. Yeşildağ Mahallesi’nde oturan, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sahit O., sabah saatlerinde ablası Şemay O. ile tartıştı. Ablasına kızan Sahit O., oturduğu evin bitişiğinde bulunan iki katlı babasına ait evi ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede evi sardı. Alevler, kendi oturduğu bitişikteki evin çatısına da sıçradı. Evine giren Sahit O., av tüfeğini alıp, yakınlarına doğrulttu, bir iki el de ateş ederek eve yaklaşmalarına izin vermedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerini de binaya yaklaştırmayan Sayit O.'yu jandarma, eylemine son vermesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yangının çevresindeki diğer binalara da sıçrama riski üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Camı kırarak içeri giren ekipler, Sahit O.'yu etkisiz hale getirdi. Sahit O.'nun, evden elindeki sazıyla birlikte çıkması dikkat çekti. Ambulansa alınan Sahit O., Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Sahit O. burada da elindeki sazı bırakmadı. İtfaiye ekipleri, uzun süren çabaların ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

