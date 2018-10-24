HABER

Babasının evleneceği Gürcü kadını boğazını keserek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 18:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı (24), babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'ni (32) tartışma sırasında, boğazını keserek öldürdü.

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı (24), babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'ni (32) tartışma sırasında, boğazını keserek öldürdü.

Olay, öğleden sonra, Kartepe'ye bağlı Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak'ta Yapıcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Samet Cihan Yapıcı, daha önce zaman zaman tartışma yaşadığı, babasının evlenmek için işlemleri sürdürdüğü Gürcü Nana Gokhidze ile bilinmeyen nedenle tekrar tartıştı. Yapıcı, eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Nana Gokhidze, yere yığılırken, Samet Cihan Yapıcı ise evden kaçtı. Gürültüyü duyarak, eve gelen komşular, Gürcü kadını kanlar içinde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Servis ile polise haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırdı. Nana Gokhidze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samet Cihan Yapıcı ise polis ekiplerince Maşukiye'de yakalanarak, gözaltına alındı. Yapıcı ailesinin evinde, olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, suç aleti bıçak ile ruhsatsız tüfeğe de el koydu.c

PARTNERKarnını görenler inanamıyorKarnını görenler inanamıyor
Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdüTartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü
ABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmiş (2)ABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.