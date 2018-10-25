HABER

Babasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'yi (32) tartışma sırasında boğazını keserek öldüren Samet Yapıcı (31) adliyeye sevk edildi.

Babasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'yi (32) tartışma sırasında boğazını keserek öldüren Samet Yapıcı (31) adliyeye sevk edildi. Yapıcı, emniyetteki ifadesinde olayla ilgisi bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.
Olay dün öğleden sonra, Kartepe ilçesinde Yapıcı ailesine ait evde meydana geldi. Mahallelinin iddialarına göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Yapıcı, babasının evlenmek için işlemleri devam ettirdiği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Samet Yapıcı, eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Olay yerine gelen 112 acil ekibi tarafından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen Gokhidze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Samet Yapıcı bir sürücüyü tehdit ederek aracına bindi. Gasp edilen otomobilin Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Deresi yakınlarında olduğunun belirlenmesinin ardından Samet Yapıcı yakalandı. Gözaltına alınan Samet Yapıcı emniyetteki ifadesinde, olayla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Yapıcı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Babasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildiBabasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildiBabasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü
Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Bolu'da ilk kar yağdı!

Bolu'da ilk kar yağdı!

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.