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Babasının hatası minik Ayaz'ın sonu oldu! Korkunç kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 01:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 4 yaşındaki Ayaz Fidaner hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Babasının hatası minik Ayaz'ın sonu oldu! Korkunç kaza

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Bozova Karayolu'nun 32’nci kilometresinde meydana geldi. Bozova'ya giden İzzet Fidaner’in yönetimindeki 63 FB 826 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada aynı aileden yaralanan 5 kişiden sürücü İzzet ile eşi Hülya ve çocukları Osman, Halil, Ayaz Fidaner yaralanarak ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ayaz Fidaner doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Bozova trafik kazası

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