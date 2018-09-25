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Babasının istismarından kurtulmak için polise sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta lise son sınıf öğrencisi P.E.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta lise son sınıf öğrencisi P.E. (17), babasının kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu, annesine söylemesine rağmen yardım etmediğini iddia ederek polise başvurdu. Gözaltına alınan H.E., tutuklanırken P.E. koruma altına alındı.
Olay, geçen 15 Eylül'de meydana geldi. Kendi imkanlarıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden P.E., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. P.E. ifadesinde babasının evde kapıyı kilitleyerek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, bağırmasına rağmen annesinin de buna göz yumduğunu ileri sürdü. Polis ekipleri, baba H.E. ve anne M.E.'yi gözaltına aldı. M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı., H.E. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı.
P.E. ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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