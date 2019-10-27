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Babasının kapatmak istediği şirketten 8 ülkeye ihracat yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasının kapatmak istediği şirketin yönetimini 15 yıl önce devralan Serap Demirer, 8 ülkeye sanayi makinesi ihraç ediyor - Serap Demirer: - "Sektörde bu işi yapan herhalde bir iki kadından bir tanesi de benim. Çok zor bir sektör, erkekler için de çok zor bir sektör. Ekibinizin iyi olması çok önemli. Ekip iyi olursa başarı gelir" - "Umarım devraldığım bayrağı üçüncü nesle devredebilirim. Yeni ülkeler, yeni pazarlar aramaya devam ediyoruz. Dünya çok büyük, satış yapabileceğimiz çok ülke var"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Babasının kapatmak istediği şirketin yönetimini 15 yıl önce devralan İzmitli iş kadını Serap Demirer, İrlanda, İtalya, Almanya, Irak, Bangladeş, Kenya, Rusya ve Kazakistan'a sanayi makineleri satıyor.

Emektar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın 1956 yılında babası Fahrettin Mert tarafından kurulduğunu belirtti.

Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından makine sektöründe çalıştığını anlatan Demirer, elektronik haberleşme mühendisliği bölümünden mezun olduğunu kaydetti.

Firmanın 60 küsur yıldır da aynı hız ve aynı heyecanla çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Demirer, 2006 yılında babasının çok radikal bir karar verdiğini ve şirketi kapatmak istediğini anlattı.

Demirer, şirketin babasının işi bıraktığı dönemde, Türkiye'de tanınan bir firma olduğunu ve az bir ithalat yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tertemiz bir firmaydı ama babam yaşı icabı şirketi kapatmak, işi bırakmak istedi. Ben babamın bıraktığı noktadan yepyeni bir harita çizerek, bu işi devraldım. Önce babamın bütün ekibini gönderdik. Şirketimize yeni arkadaşlar dahil ettik. Ekip arkadaşlarımızı kendimiz seçtik ve yetiştirdik. Emektar Makina, babamdan devraldığım şirketten yıllar içinde çok daha farklı bir noktaya geldi. İthalat yapan, ihracat yapan, kendi markasıyla imalat yapan bir firma haline geldi. Üniversal, CNC makineleri, kaynak teknolojisi ve saç işleme makineleri ticareti imalatı ve tasarımı yapıyoruz. Kendi projelerimize, kendi markamızla makineler üretiyoruz ve bunun ihracatını yapıyoruz. Tabii piyasa koşulları her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama yeniden azimle kararlılıkla devam ediyoruz."

- "Sektörde bu işi yapan herhalde bir iki kadından bir tanesi de benim"

Demirer, şirketi 34 yaşından bu yana 15 yıldır kendisinin yönettiğini belirterek, kadın girişimci olarak umutsuzluğa kapıldığı dönemler de yaşadığını anlattı.

Ticarete atılmak isteyen kadınların cesaretli olması gerektiğini, kadınların ülke ekonomisine katkıda bulunmasının önemli olduğunu aktaran Demirer, kadın girişimcilerin birbirine daha fazla destek vermesi gerektiğine inandığını bildirdi.

Demirer, babasının kendisine her zaman güvendiğine ve destek verdiğine işaret ederek, "Erkek egemen bir sektör. Sektörde bu işi yapan herhalde bir iki kadından bir tanesi de benim. Çok zor bir sektör, erkekler için de çok zor bir sektör. Ekibinizin iyi olması çok önemli. Ekip iyi olursa başarı gelir." dedi.

- "5 yıl sonra ihracat yapmaya başladık"

Şirkete yatırım yapmaktan ve para harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadığını aktaran Demirer, şunları söyledi:

"Hiçbir şey çok kolay olmadı. 2006-2008 krizine rağmen 5 yıl sonra ihracat yapmaya başladık. Geçtiğimiz 3 yıl içinde de kendi markamızla imalata başladık. Tamamen yüzde yüz yerli ve kendi markalarımızla makinelerimizi satıyoruz. Tabii ithalat devam ediyor. Firmamız, aynı zamanda bir proje firması haline geldi, mühendislik firması haline geldi. Müşterilerimize sadece makine satmıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz için gerekli olan ekipman ve imalat süreçlerini de tasarlayıp onlara verebiliyoruz. Böylelikle hem imalatlarına kısa süre içerisinde başlayabiliyorlar hem de daha uygun maliyetle üretebilir hale geliyorlar. Büyük bir emek var, büyük bir uğraş var ama zevkle yapıyoruz. Ülkede olan en ufak bir olay yatırım sektörünü direkt ilgilendiriyor. Müşterilerimiz yatırım makinesi alıyorlar bizden. Bizim onlara sunduğumuz hizmette hem ülkemizi hem de kendilerini ileriye götürmüş oluyorlar."

Demirer, devraldığı bayrağı üçüncü nesle devredebilmek istediğini anlatarak, "8 ülkeye ihracat yapıyoruz ama piyasa koşullarında bazen rakamlar azalabiliyor. Yeni ülkeler, yeni pazarlar aramaya devam ediyoruz. Dünya çok büyük satış yapabileceğimiz çok ülke var." dedi.

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