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Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 08:40 | Son Güncelleme

Samsun'da Harun Y. (41), 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) aynı yerde tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Y.'nin babası İsmail Y., 2005 yılında arazi meselesinden çıkan kavgada Selami Gürtel tarafından öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahalleye dönen Gürtel, dün olayın yaşandığı araziye gitti. Harun Y., takip ettiği Gürtel'i, babasını öldürdüğü arazide tüfekle vurarak öldürdü. Harun Y. tüfeği yere atarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi. Selami Gürtel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Harun Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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