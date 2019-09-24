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Babasının kaza yaptığını öğrenince gaza bastı, kendisi de kaza geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, babasının kaza geçirdiğini öğrenen bir kişi, olay yerine gitmek aşırı hız yapınca park halindeki araca çarptı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, babasının kaza geçirdiğini öğrenen bir kişi, olay yerine gitmek aşırı hız yapınca park halindeki araca çarptı. Her iki kazada da 2 kişi yaralandı.
İlk kaza, Diyarbakır-Batman karayolu Bismil ilçesi Köseli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman istikametinden gelen Mehmet Salih T. yönetimde ki 21 TB 070 araç, pamuk çırçır fabrikasından çıkıp ana yola girmeye çalışan Ayhan A. yönetimde ki 21 BU 803 plakalı araç yandan çarptı. Kazada yaralana her iki araç şoförü olay yerine gelen ambulansla Bismil Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan babasına gitmek isterken kaza geçirdi
İkinci kaza ise, aynı saate Bismil çıkışında bulunan Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İlk kazada yaralanan Mehmet Salih T.’nin oğlu Veysi T. yönetimde ki araç 06 DM 7960 plakalı araç kaza yerine gitmek için aşırı hız yapınca park halinde bulunan 21 AK 676 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, araçta bulunan sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Her iki kaza ile ilgili polis inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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