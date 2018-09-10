Babasının kestiği kavak üzerine devrilince hastanelik oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının kestiği kavağın üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak, ağır yaralanan İlkay B. (19), hastanede tedaviye alındı.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkay B., babası Ahmet B. ile birlikte gittiği tarlada, kavak kesmeye başladı. Bir süre sonra İlkay B., çay demlemek için uzaklaşırken, babası Ahmet B. ise kesimi sürdürdü. Bu sırada kesilen kavak, çay demleyen İlkay B.'nin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan İlkay B., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından İlkay B.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İlkay B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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