HABER

Babasının kestiği kavak üzerine devrilince hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 18:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının kestiği kavağın üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak, ağır yaralanan İlkay B.

Babasının kestiği kavak üzerine devrilince hastanelik oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının kestiği kavağın üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak, ağır yaralanan İlkay B. (19), hastanede tedaviye alındı.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkay B., babası Ahmet B. ile birlikte gittiği tarlada, kavak kesmeye başladı. Bir süre sonra İlkay B., çay demlemek için uzaklaşırken, babası Ahmet B. ise kesimi sürdürdü. Bu sırada kesilen kavak, çay demleyen İlkay B.'nin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan İlkay B., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından İlkay B.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İlkay B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Babasının kestiği kavak üzerine devrilince hastanelik oldu

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.