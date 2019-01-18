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Babasının, kestiği koyunu asmak için ağaca bağladığı ipe boynu dolanan Maruf, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde ortaokul öğrencisi Maruf Demir (13), babasının kestiği koyunun derisinin yüzmek için ağaca astığı ipi toplarken karlı zeminde dengesini kaybedip düştü.

Babasının, kestiği koyunu asmak için ağaca bağladığı ipe boynu dolanan Maruf, öldü

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde ortaokul öğrencisi Maruf Demir (13), babasının kestiği koyunun derisinin yüzmek için ağaca astığı ipi toplarken karlı zeminde dengesini kaybedip düştü. Düşerken topladığı ipin boynuna dolandığı Demir, boynunun kırılması sonucu öldü.
Olay, dün Varto ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Yurttutan köyünde meydana geldi. Nesim Demir, bahçesinde kestiği küçükbaş hayvanı, bir ucunu ağaca bağladığı iple yukarı kaldırıp, derisini yüzdü. Yüzme işleminin ardından Demir, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi olan oğlu Maruf'tan kesim sırasında ağaca bağladığı ipi toplamasını istedi. İpi, yere sarkan ucundan toplamaya başlayan Maruf Demir'in karlı zeminde ayağı kaydı. Dengesini kaybeden Maruf Demir'in topladığı ip, boynuna dolandı. Maruf sert bir şekilde yere düşerken, bir ucu hala ağaçta bağlı olan ipe asılı kaldı. Bu sırada Maruf Demir hareketsiz kaldı.
BOYNU KIRILMIŞ
Demir ailesinin diğer fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boynu kırıldığı tespit edilen Maruf Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Maruf Demir, köy mezarlığında bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
KARNELERİN DAĞITILDIĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ
​Maruf Demir'in öğrenim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda karne dağıtan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, acılı aileyi unutmadı. Karne alması gereken günde toprağa verilen Maruf Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Kaçmaz, baba Nesim Demir'e baş sağlığı dileyip, bir süre görüştü.

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Babasının, kestiği koyunu asmak için ağaca bağladığı ipe boynu dolanan Maruf, öldüBabasının, kestiği koyunu asmak için ağaca bağladığı ipe boynu dolanan Maruf, öldüBabasının, kestiği koyunu asmak için ağaca bağladığı ipe boynu dolanan Maruf, öldü

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