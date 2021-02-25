Babasının küllerini bulmak için ilan verdi!

Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde yaşayan June Kim, geçen aralıkta 58 yaşındaki babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti.

Cenaze ve kremasyon işlemlerini yapan şirketle babasının küllerinin evine gönderilmesi için anlaştı. Ancak günler geçmesine rağmen adresine gelmeyince, şirketin külleri eski ev adresine gönderdiğini öğrendi.

Eski komşularının küllerin konduğu kavanozu en son evinin kapısında görmesini söylemesi üzerine bir 'kayıp ilanı' verdi.

Küllerin biri tarafından alındığını ya da çalındığını düşünen Kim, ilanı bölgedeki çeşitli yerlere asarak getiren kişiye ödül vereceğini söyledi.

WUSA 9'a konuşan kadın, "Birinin onu alıp çöpe attığını düşünmek bile korkunç. Çok sevdiğin birini kaybetmek zor. Ölümde bile sevdikleriniz için elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz" dedi.

Kim, olayı Fairfax Polis Departmanı ve posta servisine de bildirdiğini söyledi.

Hristiyanlıkta genellikle ölen kişiler için kremasyon (ölü yakma) işlemi uygulanıyor. Küller, urn adı verilen vazo şeklindeki kaplarda saklanabiliyor, gömülebiliyor veya denize, okyanusa dökülebiliyor.

