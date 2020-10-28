HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasının mangal davetine katılamadan ölümüyle karşılaştı

Babasının mangal davetine katılamadan ölümüyle karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:02 | Son Güncelleme

Antalya’da 3 ay önce cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen 48 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı barakanın önündeki kanepede komşularının köpeği tarafından ölü bulundu.

Antalya’da 3 ay önce cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen 48 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı barakanın önündeki kanepede komşularının köpeği tarafından ölü bulundu. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen talihsiz adamın, bir gün öncesi kızını arayarak ‘Hafta sonu gel mangal yapalım’ dediği öğrenildi. Babasının barakasında cesediyle karşılaşan kızı ise sinir krizi geçirdi.
Olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 3413 sokakta dün akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen Sedat Cengiz (48), bir süre akrabaların yanında yaşamaya başladı. Eşinden 4 yıl önce boşandığı belirtilen Cengiz, son 15 gündür akrabaların yanından ayrılıp dağlık alandaki tek odalı bir barakada tek yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süredir komşularının kendisinden haber alamaması üzerine babası tarafında barakaya yönlendirilen Serdar Fidan, köpeğiyle geldiği barakada Cengiz’i aramaya başladı. Havanın karanlık oluşundan dolayı Cengiz’i göremeyen Fidan, köpeğin havlamasıyla yönlendiği kanepede onun hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Fidan’ın ihbarı üzerine olayı yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Sedat Cengiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden Cengiz’in üzerini battaniye ile örttü.

"Hafta sonu gel mangal yapalım"
Cengiz’in ölümünü duyan eski karısı ve yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Cengiz’in bir gün öncesi telefonda Ayşe isimli kızıyla görüştüğü ve ‘Hafta sonu gel mangal yapalım’ dediği öğrenildi. Babasının ölümünü duyup barakaya gelen kızı ise sinir krizi geçirdi. Uzun süre süre gözyaşı döken kadın, ‘Bak, Antalya’yı ayaklarının altına almış’ diyerek feryat etti. Acılı kadını yakınları teskin etti.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Cengiz’in cenazesi, yapılan inceleme sonrası kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdülerTrans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
Takla atarak ters dönen otomobilin içinde kurtarılmayı beklediler
Bu halde kurtarılmayı bekledi
Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar çalışıyor mu? 28 ve 29 Ekim hastane, eczane ve bankaların çalışma saatleri!
28-29 Ekim hastan, eczane ve bankalar çalışıyor mu?
Doğu Karadeniz için hayati uyarı: Kuraklık arttı, yangın riski büyük
Hayati uyarı: Tamamı yok olabilir
Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!
28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı?
Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Ankara'da operasyon! Gözaltılar var
İzmir'de trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.