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Babasının mezarı başında ölü bulundu

27.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki Burak Mezarlığında meydana geldi.

Adana’da bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki Burak Mezarlığında meydana geldi. Güvenlik görevlileri mezar başında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112’yi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri şahsın karnına pompalı tüfekle bir el ateş edildiğini ve öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri ise olayın nasıl gerçekleştiğini ve şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda şahsın 26 yaşındaki Hidayet Ablak olduğu belirlendi. Mezarın da 2006’da kaybettiği babası Mehmet Ablak’a ait olduğu anlaşıldı. Polis olay yerinde 1 pompalı tüfek ele geçirirken, Ablak’ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ablak’ın üst aramasında ya da çevrede herhangi bir not bulunmazken kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak.
Ablak’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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