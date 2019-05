Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule, 2 ay sonra kurtarıldı

ANKARA'da eğitim gördüğü üniversitede 'kadın hakları' eylemlerine katıldığı için babası tarafından kaçırılıp köydeki evine götürülen Şule Duman (20), sosyal medyada başlatılan kampanya sayesinde jandarma tarafından kurtarıldı. 65 gün sonra üniversiteye tekrar dönen Şule, polise başvurup babasına karşı 3 ay koruma kararı aldırdı. Şule Duman, tekrar okula döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Hiçbir zaman susmayacağız, korkmayacağız ve itaat etmeyeceğiz. Biz bir bireyiz, kararlarımızı verebiliriz" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Şule Duman, geçen 27 Şubat'ta okulun önünden, üniversitedeki 'kadın hakları' konusunda düzenlenen eylemlere katılmasına kızan babası ve 3 akrabası tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Duman, Sakarya Kaynarca'ya bağlı Uzunalan köyündeki baba evine götürülürken, yolda mola verdiklerinde cep telefonuyla arkadaşlarına, "Babam beni kaçırıyor" mesajı gönderdi. Şule Duman, köye götürülmesi ardından cep telefonu dahil tüm iletişim araçları elinden alındı ve dışarıya çıkmasına izin verilmedi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR, JANDARMA KURTARDI

Bu sırada arkadaşları, sınavları kaçıran Şule Duman için polise başvuruda bulundu; ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine arkadaşları Şule için sosyal medyada 'ŞuleDumanaSesVer' hashtag'iyle kampanya başlattı. Sosyal medya kullanıcılarının tweet'leriyle destek verdiği kampanyanın ardından jandarma harekete geçerek, Şule Duman'ı 65 gün zorla tutulduğu evden çıkardı. Sakarya'da 1 gün kadın sığınma evinde kaldıktan sonra Ankara'ya gelen Şule, kendisini otogarda karşılayan avukatı ve arkadaşlarıyla polis merkezine giderek babası hakkında şikayette bulundu. Savcılığın kararı ile Şule'nin babasına, kızının yanına, okuluna 3 ay süreyle yaklaşmama cezası verildi.

'65 GÜN TUTSAKTIM'

Şule Duman, karakol çıkışında DHA'ya yaşadıklarını anlattı. Duman, 27 Şubat günü dersten çıktığında babasının telefonla kendisini aradığını ve fakültenin önünde zorla bir arabaya bindirerek kaçırdığını söyledi. Duman, "Kadın hakları ve eşitliği savunduğum için oldu bunlar. Önce başka bir köye, sonra Sakarya'ya kendi evime götürüldüm. 65 gün kadar tutsaktım. Zor oldu, eğitim hakkım engellendi, okuluma gidemedim. Arkadaşlarımla görüşmeme izin vermediler. Telefonumu elimden aldılar. Niye kaçırdıklarını sorduğumda, 'çevresel faktörlerden korumak için' cevabını aldım. Kendimi savunma hakkım zaten yoktu; çünkü hakkımda karar biçilmiş. Ne söylesem o an onlar için bir önemi yoktu. Benim düşüncelerimin, fikirlerimin, beni ben yapan birçok şeyden sıyrılmam ve onlar gibi olmamı istediler. Ankara'dan gelen arkadaşlarımla 1-2 dakika görüşebildim. Psikolojik şiddete maruz kaldım" dedi.

'KARANLIĞIN İÇİNDE BİR UMUT DOĞDU'

Telefon elinden alınmadan önce kaçırılırken mola verdiklerinde arkadaşlarına mesaj attığını, onların da sosyal medyada kampanya başlattıklarını, bu sayede kurtarıldığını anlatan Şule Duman, "Tam umutsuzluğa düştüğüm anda bu kampanyadan haberim oldu. O kadar mutluydum ki; çünkü o karanlığın içinde hiçbir umut görmeksizin dururken bir anda umut ışığı belirdi ve gittikçe büyümeye başladı benim için, daha sonra aydınlandı zaten etraf. Sonra jandarma geldi, çıkardı beni oradan. Jandarmaya ifade vermeye gittim. O gece sığınma evinde kalacağımı söyledim. Bunu öğrenen ailemden bir kaç kişi hakaret etti yine bana. Onları uzaklaştırdılar, beni de kadın sığınma evine götürdüler. Ertesi gün Ankara'ya geldim" diye konuştu.

'KORKMAYACAĞIZ, İTAAT ETMEYECEĞİZ'

Babasına karşı koruma kararı aldırdığını ifade eden Şule Duman, "Babam 3 ay yanıma yaklaşamayacak, telefonla arayıp rahatsız edemeyecek. Bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü şu an gelip alabilirler, ne yapacakları belli olmadığı için koruma kararı almak zorundaydık. Tekrar bunu yaşamak istemiyorum. O korku hiç peşimi bırakmıyor, içime sinmiş, bana yaşattıklarından dolayı; ama bunun zamanla geçeceğine inanıyorum. Çünkü çevremde arkadaşlarım, herkes bana çok destek veriyor. Önemli olan zaten benim için bu. Benim için o kadar mesajlar, tweet’ler atılmış, o kadar mutlu oldum ki, birçok insanın da umut ışığı olacağımı düşünüyorum. Benim durumumda olan birçok insan var, kadın var. Hiçbir zaman susmayacağız, korkmayacağız ve itaat etmeyeceğiz onlara karşı. Biz bir bireyiz, kararlarımızı verebiliriz. Biz birlikte olduğumuz sürece her şeyi atlatabiliriz" şeklinde konuştu.

Şule Duman, özgürlüğüne kavuştuğu ve tekrar okuluna döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek "Artık özgürüm, istediğim her şeyi yapabilirim" dedi.

