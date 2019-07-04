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Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Anne Gülden Yılmaz: - "Beni korumak için bir caninin saldırısına uğradı" - Ağabey doktor Kerem Yılmaz: - "Onun yerinde ben de olabilirdim. Bunu düşünerek bir takım şeyler yaptı. Annemi korumaya çalıştı"

Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz, eğitimini tamamladığı Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde babasının öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28) için Morfoloji bölümündeki bir sınıfta düzenlenen anma törenine annesi Gülden Yılmaz, ağabeyi doktor Kerem Yılmaz, öğretim üyeleri ve birlikte eğitim aldığı arkadaşları katıldı.

Törene katılanlar, sahne önünde bulunan Yılmaz'ın resminin önüne karanfil bırakırken gözyaşlarını tutamadı.

- "Bir caninin saldırısına uğradı"

Anne Gülden Yılmaz, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, kızını tarif etmenin çok kolay olduğunu, onun bir "insan" olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sadece insanlık yapıyordu. Herkesi severdi. Hiçbir ayrım yapmazdı. Karşısındaki insana yardım ederdi. İnanıyordum çok iyi bir hekim olacaktı. Beni korumak için bir caninin saldırısına uğradı. Bu ülkede ne kadar daha kadınlar korunmaya muhtaç kalacak? Bunu biraz sorgulamalıyız. Bu beyleri biz anneler yetiştiriyoruz. Başkaları yetiştirmiyor. Ben çok iyi iki evlat yetiştirdim. Biraz daha saygılı olmalıyız birbirimize, biraz daha dikkat etmeliyiz. Acım çok derin. Gülnur bir gün bana 'Anne ben erken öleceğim.’ dedi. Ortada hiçbir şey yoktu. Kızıma 'Tövbe de Allah'ın gücüne gider. Böyle şeyler konuşma.' dedim. 'Yok anne, bir gün ben ölürsem sakın üzülme. Hayatına kaldığın yerden devam et.' dedi. Ancak beni bıraktığı nokta çok devam edilecek gibi değil. Çok zor bir durumda bıraktı beni. Sığındığım bir oğlum var. Çok zor bir süreç geçiriyorum."

Yılmaz, doktor yetiştirmenin çok zor olduğunu bildiğini, bu nedenle doktorlara çok büyük saygı duyduğunu ifade ederek "Çünkü benim iki tane doktorum var. Hala benim iki tane doktorum var. Bir doktorumu işe yolluyorum, bir doktorumun da her gün ziyaretine gidiyorum. Bu işin peşini bırakmayın. Sürekli yazın. Biz peşini bırakmayacağız. Bu işin unutulmasına izin vermeyin ki artık kadın cinayetlerine yeter diyelim. Unutulmasın ki insanlar bir şey yaptıklarında bunun bedelini ödeyeceklerinin bilincine varsın." dedi.

- "Onun yerinde ben de olabilirdim"

Ağabey Yılmaz ise kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiklerini vurgulayarak kardeşinin örnek aldığı bir insan olduğunu söyledi.

Kardeşinin kendisini feda ettiğini dile getiren Yılmaz, "Onun yerinde ben de olabilirdim. Bunu düşünerek birtakım şeyler yaptı. Annemi korumaya çalıştı. Beni uzak tutmaya çalıştı. Neler yaşadığımızı anlatmaya gerek yok, anlamışsınızdır. Gülnur'un son anına kadar neler yaşadığını şimdi daha iyi anladınız. Ailelerinizin kıymetini bilin. Bunu bizim yerimizde olmadan maalesef anlayamıyorsunuz." diye konuştu.

- Olay

27 Haziran'da meydana gelen olayda, Mustafa Ali Yılmaz, önceden yerleştirdiği GPS cihazıyla takip ettiği yeni doktor çıkan kızı Gülnur Yılmaz'ın otomobiline Balıkesir'in Havran İlçesi yakınlarında çarparak durdurmuştu. Yılmaz, arkadaşları da yanında olan kızına annesi Gülden Yılmaz'ın yerini sormuş, olumsuz yanıt alınca da yanında taşıdığı tabancayla defalarca ateş ederek öldürmüştü. Tutuklanan Mustafa Ali Yılmaz'dan boşanmak için dava açan anne Gülden Yılmaz'ın uzun bir süredir tehdit aldığı, bu nedenle kendisinden saklandığı anlaşılmıştı. Annesini babasından saklamaya çalışan Gülnur Yılmaz'ın bu yüzden sürekli adres değiştirmek zorunda kaldığı ve geçimlerini sağlayabilmek için bulduğu özel hastanelerde görev yaptığı belirtildi.

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