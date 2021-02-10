Babasının öldürdüğü kocasını evde 3 gün sakladı

Adana’da 3 yıldır kayıp olan şahsın kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle tartıştığı sırada kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, kadının eşi öldükten sonra telefonundan kendi telefonuna “yurt dışına çalışmaya gidiyorum” diyerek SMS attığı, cesedi de 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesinde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven’in eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kocasının kayıp olduğunu söyleyerek başvuruda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven’in ölmüş olabileceğini değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

Okul müdür yardımcısıyla aşk iddiası

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Demirci Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak günü baskın yaptı. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.