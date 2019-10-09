Babasının ölümüne dayanamadı 3. kattan atladı

Bursa’da önceki gün babasını kaybeden genç, baba acısına dayanamayınca kendini 3. kattan aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün babasını kaybeden Muhammet A. (26), yaşadığı acıya dayanamayarak kendini oturdukları binanın üçüncü katından aşağı bıraktı. Gencin atladığını gören vatandaşlar ve yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet A.’nın şuurunun kapalı ve durumunun ağır olduğunu tespit ederek yaralı genci hastaneye kaldırdı. Gencin atlamasıyla ilgili inceleme yürüten polis ekipleri, Muhammet A.’nın babasının ölümünden sonra bunalıma girdiğini ve bu sebeple atladığını belirledi. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

