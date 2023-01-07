Babasının ölümüyle yıkılan Sıla'dan duygusal paylaşım

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonra yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da gözlerini yumdu. Babasının ölümüyle yıkılan Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"DUVARLAR YIKILDI, ZAMAN KALKTI ARAMIZDAN"

Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Sıla, şu ifadeleri kullandı: "Bize bir oda tuttum baba. Üstelik gittiğimiz her yerde olacak bir oda. Nerede olursak olalım, kapısını açıp içeri girebileceğimiz bir oda. Bir masa, iki de sandalye attım içine. Bize kadar. Anahtarın biri sende, biri bende. Başka kimsede yok. O odada sonsuza kadar her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Memleketi sevmeye, sevmeyenine sövmeye, annemi muzip muzip çekiştirmeye, aslan sütüyle şakımaya, birlikte şiirler okumaya, Yaşar Kemal'in betimlemelerini yüceltmeye devam edebiliriz .Birbirimize daima yardım edebiliriz, birbirimizin sesini duyabiliriz orada. Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Yine senin armağanın. Teşekkür kısmı odada. Baş başa. Çünkü bizim aramızda. Çünkü yaşar sevdiklerin. Hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere…"

Sıla'nın paylaşımına Mabel Matiz, Yekta Kopan ve Ferzan Özpetek gibi isimlerden yorum geldi.

