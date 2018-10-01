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Babasının otomobilinin altında kalan küçük Hülya, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, babasının geri manevra yaptığı otomobilin çarpması sonucu altında kalan Hülya Bağdaş'ın (1,5) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Babasının otomobilinin altında kalan küçük Hülya, toprağa verildi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'da, babasının geri manevra yaptığı otomobilin çarpması sonucu altında kalan Hülya Bağdaş'ın (1,5) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Bağdaş, evin önüne park etmek istediği otomobille geri manevra yaparken, kızı Hülya Bağdaş'a çarptı. Otomobilin altında kalan minik Hülya, yakınları tarafından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralandığı belirlenen Hülya'yı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Hülya, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hülya'nın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Mahalle mezarlığına götürülen Hülya Bağdaş'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ali Bağdaş ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Babasının otomobilinin altında kalan küçük Hülya, toprağa verildi

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