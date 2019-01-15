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Babasının otomobiliyle kaza yapan liseli, 6'ncı kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ailesinden izinsiz alıp gezmeye çıktığı otomobille kaza yapan lise öğrencisi Semih S. (15), iddiaya göre babasının kızmasından korkup 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Babasının otomobiliyle kaza yapan liseli, 6'ncı kattan atladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ailesinden izinsiz alıp gezmeye çıktığı otomobille kaza yapan lise öğrencisi Semih S. (15), iddiaya göre babasının kızmasından korkup 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Semih S., okul çıkışında eve gelip babasının otomobilini izinsiz alarak gezmeye çıktı. Eve dönerken Semih S. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, kazadan yara almadan kurtulan Semih S., eve gitti. Kaza yaptığı için babasının kendisine kızmasından korktuğu ileri sürülen Semih S., 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Semih S., çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semih S., bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Semih S.'nin cenazesi, Kusçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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