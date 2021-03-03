HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasının "Rabbime kurban ettim" dediği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor

Babasının "Rabbime kurban ettim" dediği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor

03.03.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alana götürdüğü oğlunu "Rabbime kurban ettim" diyerek ensesinden bıçaklayan zanlı Yusuf A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alana götürdüğü oğlunu "Rabbime kurban ettim" diyerek ensesinden bıçaklayan zanlı Yusuf A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının akıl sağlığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınması için İstanbul’a sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 16 yaşındaki O.A.’nın tedavisi sürüyor. Genç çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Geçen hafta sonu Çaycuma ilçesine bağlı Miyesser köyünde, Yusuf A. 16 yaşındaki oğlu O.A.’yı ormanlık alana getirrip ensesinden bıçakladı. Oğlunun öldüğünü sanıp olay yerinden ayrılarak polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekiplerine "Oğlumu öldürdüm" diyen Yusuf A. ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hızlıca belirtilen adrese giden ekipler O.A.’yı ensesinden bıçaklanmış halde buldu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.A., buradaki müdahalelerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis otosuyla yeniden olay yerine getirilen Yusuf A., burada ekiplerin sorularına "Oğlumu buraya Rabbime kurban etmeye getirdim. Bildiğim bu. Burayı öylesine seçtim. Olayı sabah planladım. Rabbim böyle uygun gördü bildiğim sadece bu. Bıçağı kasaptan bugün aldım. Kendime koç oğlumu Rabbime kurban ettim. Uyuşturucu madde falan kullanmıyorum. Rabbim böyle istedi. Ben bir şey bilmiyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ben öldürdüm diye karakola geldim. Ben öldü biliyorum. O yüzden karakola geldim" dedi.
Bıçağı bir kasaptan aldığını ve kendisi için kasaptan koç kesmesini söylediğini oğlunu da kurban ettiğini söyledi. Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaycuma Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A.’nın akıl sağlığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınması için İstanbul’a sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan O.A.’nın, müdahalelerin ardından Kulak Buran Boğaz Servisi’ne alındığı öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken genç çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın şokunu yaşayan Yusuf A.’nın yakınları ise böyle bir olayı gerçekleştirebilecek bir insan olmadığını; çocuklarına düşkün olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısınSevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Mustafa Destici, BBP'nin fezleke oyunu açıkladı

Destici, BBP'nin fezleke oyunu açıkladı

Evlilik vaadiyle kandırıp fuhşa zorlanan Seda'yı ölümle tehdit etmişler

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Sinop'ta şoke eden olay! 6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu! Sağlık çalışanlarına saldırı davasında karar verildi

Sağlık çalışanlarına saldırı davasında karar verildi

Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Damadını ağır yaralayan kayınpedere ömür boyu hapis istendi

Damadını ağır yaralayan kayınpederle ilgili flaş gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.