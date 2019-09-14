HABER

Babasının şehadet yıl dönümünde şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen, 9 günlük yaşam mücadelesini şehadete ererek tamamladı.

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen, 9 günlük yaşam mücadelesini şehadete ererek tamamladı. 37 yaşındaki Abdullatif Emen, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede babası Mehmet Emen’in şehadet yıl dönümününde şehit düştü.
Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda yaralanan Abdullatif Emen, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından şehadete yürüdü.

Babası da EYP’li saldırıda şehit düşmüştü
9 gündür yaşam mücadelesi veren ve bugün sabaha karşı şehit düşen Albdullatif Emen’in babası Mehmet Emin Emen 26 yıl önce 13 Eylül 1993’te Kayaüstü mevkisinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi. Babasının ölüm yıl dönümünde hakka yürüyen Abdullatif Emen’in 8 çocuk babası olduğu bildirildi.
4 Eylül’de Ömerli ilçesine bağlı kırsal Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit düşmüş 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırıOyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı
Güvenli bölgede ikinci kara devriyesi bekleniyorGüvenli bölgede ikinci kara devriyesi bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.